Dubbi Meret, il Napoli su Joronen: ecco gli scenari per la porta azzurra

Calciomercato Napoli con gli azzurri vigili su Jesse Joronen, portiere del Brescia. Secondo Gazzetta dello Sport c’è un interesse concreto della SSCN.

Alex Meret e David Ospina sono al momento i portieri che si giocano un posto da titolare al Napoli, anche se dall’arrivo di Gattuso l’ex Spal ha visto ridimensionare nettamente il suo minutaggio. Una cosa che di certo non ha fatto piacere a Meret, che nonostante tutto non ha mai creato problemi nello spogliatoio. Anzi, il giovane portiere ha cercato di seguire le indicazioni di tecnico e staff, ma inevitabilmente qualche dubbio sul futuro c’è.

Dubbi che diventano ancora più profondi se si pensa che il Napoli ha puntato gli occhi su un altro giovane talento Jesse Joronen del Brescia. Secondo Gazzetta dello Sport il portiere piacere al club di De Laurentiis che lo sta prendendo in considerazione qualora Meret dovesse andare via a fine stagione.

Napoli su Joronen se parte Meret

In questo momento la situazione è poco chiara per tanti fattori, uno su tutti quello legato alla ripresa del campionato. Il Napoli ieri ha eseguito i tamponi a giocatori e staff (risultati attesi in giornata ndr) ma non è ancora chiaro se e quando si riprenderà a giocare. Per il futuro comunque si presentano due scenari per la porta del Napoli. Il primo è quello che che porta ad un addio di Ospina con Meret promosso titolare e con Joronen promosso come secondo. Il secondo scenario, invece, porta Meret via da Napoli e con Ospina a fare da ‘chioccia’ al giovane portiere del Brescia.

In ogni caso Joronen al Napoli pare una strada percorribile, anche se tuta in evoluzione. Non bisogna dimenticare che Meret è stato pagato 25 milioni di euro al Napoli e quindi rivenderlo non sarà semplicissimo. Sul portiere ex Spal c’è da tempo il Milan.