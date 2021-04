Di Marzio: “Il Milan può cedere, a Gattuso sono state preparate trappole”

La bella vittoria contro la Lazio rilancia il Napoli prepotentemente verso la zona Champions League. La classifica degli azzurri si è accorciata, anche grazie al pareggio dell’Atalanta e la sconfitta del Milan. Ora il percorso è complicato ma non appare impossibile, anche se gli azzurri non dovranno sbagliare quasi nulla per recuperare i punti di svantaggio su chi occupa il quarto posto. Di qualificazione Champions League parla Gianni di Marzio che a Radio Marte dice:

Il Milan è in fase calante e secondo me possiamo raggiungerlo, i rossoneri stanno cedendo il passo . La Lazio anche vincendo con il Torino secondo me non ce la farà. Noi abbiamo la fortuna di non avere più scontri diretti.

Napoli-Lazio: l’analisi di Di Marzio

La vittoria per 5-2 del Napoli sulla Lazio ha visto la squadra di Gattuso dominare, soprattutto in fase offensiva. Ecco la chiave di lettura di Di Marzio: