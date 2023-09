Di Lorenzo eletto MVP del mese di agosto dai tifosi del Napoli

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è stato premiato dai tifosi azzurri come il miglior giocatore del mese di agosto.

I tifosi azzurri hanno espresso il loro verdetto: Giovanni Di Lorenzo è l’MVP del mese di agosto per il Napoli. Una prestigiosa designazione ottenuta attraverso la votazione sull’app ufficiale del club, con i sostenitori azzurri che hanno riconosciuto il contributo eccezionale del capitano nel corso dell’inizio della stagione.

La notizia arriva dopo la formidabile performance di Di Lorenzo nella gara di apertura della stagione contro il Frosinone, dove il Napoli ha trionfato per 3-1. In quella partita, il capitano ha fornito due assist vincenti che hanno contribuito alla doppietta di Osimhen, dimostrando la sua abilità nell’incanalare l’attacco della squadra verso la vittoria.

Nella seconda giornata di campionato, Di Lorenzo ha continuato a brillare. Questa volta, contro il Sassuolo allo Stadio Maradona, è stato lui stesso a segnare, siglando il gol che ha fissato il risultato finale a 2-0 a favore del Napoli. Queste prestazioni straordinarie hanno indubbiamente contribuito a posizionare Di Lorenzo come il miglior giocatore del mese di agosto per il Napoli.

La sua leadership in campo e la capacità di contribuire in attacco e difesa lo hanno reso un punto di riferimento per la squadra, guadagnandosi il meritato titolo di MVP di agosto. Un onore conferito dal cuore dei tifosi azzurri, che riconoscono l’importanza di Di Lorenzo per il successo del Napoli in questa stagione. Complimenti a Giovanni Di Lorenzo, l’MVP di agosto, powered by MSC!