Rinnovo ‘a vita’ di Di Lorenzo, Giuffredi atteso a Dimaro: altre due questioni importanti da risolvere

Il Napoli prosegue il ritiro a Dimaro, mentre il capitano Di Lorenzo sta per definire il suo rinnovo contrattuale con il club azzurro.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli sta vivendo momenti cruciali durante il proprio ritiro estivo a Dimaro, con uno sguardo particolare rivolto al rinnovo del contratto del capitano Giovanni Di Lorenzo. L’agente del calciatore, Mario Giuffredi, è atteso nella località di ritiro per finalizzare l’accordo. Tuttavia, oltre al rinnovo di Di Lorenzo, sul tavolo ci sono altre due questioni importanti che Giuffredi discuterà con il club partenopeo.

Il Rinnovo di Giovanni Di Lorenzo

Nella giornata di ieri, il Napoli e tutti i supporters azzurri durante il ritiro a Dimaro hanno accolto con grande entusiasmo il calciatore Giovanni Di Lorenzo. Il rinnovo del suo contratto con gli azzurri si avvicina sempre di più. L’agente Mario Giuffredi è atteso a breve nella sede del ritiro per finalizzare l’accordo contrattuale, come riportato da Il Mattino. Questo rinnovo potrebbe rappresentare il primo annuncio significativo dell’estate per il Napoli, data l’importanza di Di Lorenzo nella squadra e il suo ruolo di capitano scudetto. Le trattative sembrano essere ben avviate.

“Quello del rinnovo “a vita” di capitan scudetto potrebbe essere il primo annuncio dell’estate: le cose sono praticamente definite anche perché Di Lorenzo ha messo le cere nelle orecchie come Ulisse e ha rifiutato di sentire le tante sirene”.

Non solo il rinnovo di Di Lorenzo: spuntano altre due questioni Importanti

Oltre alla trattativa per il rinnovo di Di Lorenzo, sul tavolo delle discussioni ci sono altre due questioni cruciali. Mario Giuffredi tenterà di affrontare anche i rinnovi contrattuali di Mario Rui e di Matteo Politano. La Lazio sembra aver manifestato un forte interesse per l’ex Inter, ma al momento le trattative sono ferme. Si spera di arrivare ad un accordo, poiché sia Rui che Politano svolgono ruoli chiave nella squadra e il club è determinato a garantirsi la continuità del loro talento.

“Mario Giuffredi proverà anche a mettere sul tavolo i rinnovi di Rui e Politano (la scatenatissima Lazio lo ha cercato, ma ore è tutto fermo)”.