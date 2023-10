Di Lorenzo a Dazn: “I nostri tifosi meritano di più. Non possiamo disputare partite del genere”

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo chiede scusa ai tifosi azzurri per la prestazione della squadra.

CALCIO NAPOLI. Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Fiorentina.

“Stare lì davanti con le altre e lottare per il titolo è il nostro obiettivo stagionale“, ha affermato Di Lorenzo. “Ma questa sera, non abbiamo rispettato le aspettative, perdendo davanti ai nostri tifosi. La Fiorentina ha dimostrato di essere la squadra migliore in campo.”

Il capitano ha sottolineato l’importanza di rispettare i tifosi e di dare sempre il massimo in ogni partita: “Non possiamo permetterci di giocare così, specialmente quando siamo in casa. I nostri tifosi meritano di più. .La Fiorentina ha giocato meglio. Dobbiamo accettare questa cosa sapendo che bisogna fare di più e meglio. Non è bello certamente andare alla sosta con un ko. Dobbiamo continuare a lavorare e guardare avanti”.

Infine, pur riconoscendo la delusione di andare alla sosta con una sconfitta, Di Lorenzo ha sottolineato l’importanza di guardare avanti e di lavorare sodo per migliorare: “Il discorso della fame non mi piace tanto. bisogna fare meglio, la Fiorentina è stata brava a palleggiare, occupare gli spazi e fare la partita e abbiamo sofferto sicuramente in alcuni momenti. Dispiace che la sosta arrivi ora, avremo modo di analizzare con il mister quando torneremo dalle nazionali. Certamente non possiamo disputare partite del genere soprattutto davanti ai nostri tifosi“”