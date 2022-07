Kiss Kiss Napoli: “Deulofeu sono ore caldissime per il Napoli”

Gerard Deulofeu è il nome più calcio per il calciomercato in entrata del Napoli. Il club azzurro ha trovato l’accordo con il giocatore ma non ha affondato il colpo con l’Udinese. Quindi non è che manca l’intesa tra Pozzo e De Laurentiis, semplicemente non è stata ancora cercata perché il Napoli prima deve vendere. Ultime notizie sulla trattativa Napoli-Udinese per Deulofeu le dà Radio Kiss Kiss Napoli, con Lucio Pengue che dice: “Posso affermare con estrema certezza che il Napoli considera Deulofeu come la primissima scelta per il suo attacco. La trattativa con l’Udinese è molto calda proprio in queste ore“.

Secondo la radio ufficiale del Napoli, Deulofeu ha dato “ampia priorità al club di De Laurentiis. Prima di procedere alla firma il Napoli deve vendere qualcuno“. Si parla soprattutto si Politano e Ounas che per ora sono stati regolarmente convocati da Spalletti per il ritiro di Dimaro che comincia oggi. Durante Radio Goal si parla anche del rinnovo di Koulibaly, con Pengue che dice: “De Laurentiis ha offerto un contratto molto importante al giocatore, con uno stipendio molto simile a quello che guadagna ora ma è stato rifiutato“. Le cifre sarebbero 6 milioni di euro netto, ma molti tifosi hanno fatto notare che De Laurentiis in questo caso ha offerto 4 milioni di euro più 2 di bonus, quindi la proposta sarebbe diversa. Anche su questo aspetto è arrivato il chiarimento di Pengue: “A noi ci risulta diversamente, ma ognuno ha le sue fonti“.