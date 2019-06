Deulofeu-Napoli, primi contatti: Il Watford spara alto. I dettagli

Deulofeu-Napoli, primi contatti: Il Watford spara alto. Gli azzurri vogliono rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione con l’ex Milan.

Deulofeu-Napoli, arrivano i primi contatti con il giocatore ma il Watford chiede 30 milioni. Il Napoli è alla ricerca di profili per rinforzare la propria squadra in vista della prossima stagione. L’ultima idea porta a Gerard Deulofeu per l’attacco. Il ritorno in serie A per l’ex Milan è complicato per il costo molto alto del suo cartellino. L’esperienza positiva con il Watford ne ha alzato il valore. I dettagli

Deulofeu-Napoli, primi contatti

Il Napoli è alla ricerca di profili per rinforzare la propria squadra in vista della prossima stagione. L’ultima idea porta a Gerard Deulofeu. Il club azzurro non si fermerà di certo all’acquisto di Giovanni Di Lorenzo. Per cui forte e concreto è l’interesse per l’ex Milan Deulofeu.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli ha già incontrato nei giorni scorsi l’agente di Deulofeu, e ora dovrà decidere se affondare il colpo o meno, perché la valutazione di 30 milioni di euro è abbastanza alta.

Il Watford spara alto: chiede 30 milioni

Gerard Deulofeu vorrebbe tornare volentieri in serie A dopo l’esperienza in in rossonero nella stagione 2016-2017. Le complicazioni ad un suo ritorno in Italia sono principalmente relative al costo molto alto del suo cartellino. L’esperienza positiva con il Watford ne ha alzato il valore.

In Premier League durante questa stagione ha collezionato 30 presenze, 10 gol e 5 assist. Numeri molto importanti ed è inevitabile che il giocatore sia entrato nel mirino di molti club, anche e soprattutto inglesi. Deulofeu è un classe 1994, ha compiuto lo scorso marzo 25 anni ed ha ancora buoni margini di miglioramento.

Ma il suo futuro, nonché ritorno, in Serie A non è ancora da escludere. Il club partenopeo, stando a quanto riportato da Sky Sport, avrebbe contattato l’agente di Deulofeu per valutare alcune condizioni.

Il Watford lo valuta non meno di 30 milioni di euro, dopo averlo riscattato dal Barcellona per circa 13 milioni di euro (fonte: Transfermarkt). Sarebbe un colpo interessante per gli azzurri, che sulle fasce hanno bisogno di forze fresche per rinforzare il reparto offensivo da affidare a Carlo Ancelotti per la prossima stagione.