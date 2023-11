Atalanta-Napoli, il doppio ex Denis: “Mazzarri porta entusiasmo. Gara di sabato? Ecco chi è svantaggiato”

L’ex attaccante di Atalanta e Napoli, German Denis, si è soffermato sulla sfida di sabato e sul ritorno di Walter Mazzarri.

Nell’attesa della sfida tra Atalanta e Napoli, l’ex attaccante German Denis, ex protagonista delle due squadre, offre la sua prospettiva sull’imminente sfida. Intervistato dall’edizione odierna de Il Mattino, Denis esprime le sue opinioni sulla difficile situazione iniziale del Napoli e le prospettive positive legate all’arrivo di Walter Mazzarri.

“Se mi aspettavo un avvio così difficile del Napoli? Sicuramente dopo il calcio espresso da Spalletti l’anno scorso la squadra è apparsa troppo alta e talvolta ha pagato dazio. Garcia ha fatto fatica ad inculcare il suo credo e penso non vi sia riuscito. Adesso, però, è arrivato Mazzarri che è un bravo allenatore e sono certo che sarà capace di portare più entusiasmo nello spogliatoio”.

“Cosa può dare il tecnico di San Vincenzo a questa squadra? Walter è bravo nella gestione del gruppo. Questa è sempre una grande dote e si rivela ancora più importante con giocatori di livello come quelli che il Napoli si ritrova ad avere nella rosa. Le sue idee ed il suo metodo possono dare tanto agli azzurri”.

Il focus poi si sposta sulla partita imminente contro l’Atalanta. Denis riconosce che non sarà una sfida facile per il Napoli: “La sosta non ha permesso a Mazzarri di allenare tutta la squadra, complici gli impegni dei numerosi nazionali. L’Atalanta, al contrario, è in forma ed è riuscita a recuperare alcuni giocatori. Sara sicuramente una partita dura e difficile, una trasferta insidiosa insomma, ma non dimentichiamo che il Napoli è sempre il Napoli. Mazzarri poi è bravo a preparare queste partite”.