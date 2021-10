Demme: “Vogliamo battere il Torino. Partiremo forte. I miei genitori mi hanno dato un nome importante”

Diego Demme parla prima di Napoli-Torino, il centrocampista tedesco è apparso molto carico ai microfoni di DAZN

DEMME SU NAPOLI-TORINO

Il Napoli di Luciano Spalletti cerca l’ottava vittoria consecutiva in campionato e alle ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ospita il Torino di Ivan Juric. Percorso netto fin qui per gli azzurri che hanno battuto una dietro l’altra le avversarie incontrate. Spalletti, che nella conferenza stampa della vigilia ha messo in guardia i suoi, dovrà dosare le forze dato che giovedì ci sarà l’impegno in Europa League contro il Legia Varsavia.

Diego Demme, centrocampista del Napoli ha parlato di Napoli-Torino ai microfoni di Dazn

“Dobbiamo iniziare forte, giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere. Sto bene e sono pronto, abbiamo tante partite da giocare e ci sarà bisogno di tutti. I miei genitori mi hanno chiamato Diego e so che qui a Napoli è un nome importante”.