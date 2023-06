Demme torna in Germania? Il centrocampista ha detto sì all’Hertha Berlino: i dettagli

Diego Demme, centrocampista del Napoli, avrebbe detto sì all’Hertha Berlino. Il club tedesco sta trattando con i partenopei.

Diego Demme potrebbe presto salutare il Napoli per far ritorno in Germania. Il centrocampista italo-tedesco, nonostante il minutaggio scarso di questa stagione, ha vinto lo Scudetto con gli azzurri, ma non sarebbe soddisfatto. Demme vuole spazio, chiede di giocare di più, cosa probabilmente impossibile nel progetto azzurro che ha centrocampo ha un titolare inamovibile: Stanislav Lobotka. Motivo dunque che spingerebbe Demme a lasciare l’ombra del Vesuvio.

Le proposte non stentano ad arrivare. Il regista italo-tedesco, secondo quanto riportano i cronisti di Sky Sport Deutschland, avrebbe detto di sì alla proposta dell’Hertha Berlino, con un ingaggio sicuramente inferiore a quello che percepisce a Napoli (circa 2,5 milioni di euro a stagione).

Ancora nessun accordo tra le due società per l’operazione, ma il club tedesco sta trattando con il Napoli per chiudere quanto prima. Ora c’è da confrontarsi con le richieste, spesso eccessive e pretenziose, del presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe anche non cedere Demme.