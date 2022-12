Demme-Napoli, rivelazione dell’agente a microfoni spenti

L’agente di Diego Demme fa una importante rivelazione sul futuro del suo assistito a microfoni spenti

Diego Demme è il maggior indiziato a lasciare la rosa del Napoli. Il minutaggio limitato, concessogli dall’allenatore Luciano Spalletti, ha portato l’italo tedesco a riflettere sul suo futuro. Se da una parte c’è il desiderio di essere tra i protagonisti di una seconda parte di stagione che può condurre allo scudetto, dall’altra invece l’atleta vorrebbe giocare molto di più. Proprio per questo motivo tante squadre hanno chiesto informazioni su di lui, dalla Salernitana al Valencia di Gennaro Gattuso che lo rivorrebbe dopo averlo richiesto all’ombra del Vesuvio.

L’agente di Diego Demme fa una rivelazione a microfoni spenti

Il futuro dell’ex Lipsia è ancora in bilico, così a Radio Kiss Kiss Napoli Marco Busiello, procuratore del calciatore tedesco di origini calabresi, fa una rivelazione a microfoni spenti: “Il calciatore ad oggi non ha avuto nessuna richiesta allettante che possa fargli lasciare Napoli già a gennaio”.

“Se non dovessero arrivare delle offerte importanti nei prossimi giorni, il giocatore resterà sicuramente a Napoli per i prossimi sei mesi, poi se ne riparlerà in estate eventualmente”: conclude l’agente riferite da Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal.