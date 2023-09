Del Genio svela il vero motivo dell’addio di Spalletti e Giuntoli al Napoli

Secondo il giornalista Paolo Del Genio, Spalletti e Giuntoli hanno lasciato il Napoli per divergenze con De Laurentiis, non per paura di non ripetersi.

CALCIO NAPOLI. Perché Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli hanno deciso di lasciare il Napoli? Sulla questione nelle ultime settimane si è detto di tutto, compresa l’ipotesi che i due avessero paura di non ripetere il successo in azzurro dopo aver riportato lo scudetto in città.

Tesi che però non convince Paolo Del Genio. Il giornalista, ai microfoni di Telecapri, ha svelato quale sarebbe secondo lui il vero motivo dell’addio: “Non è dovuto alla paura di non ripetersi a Napoli. Non avevano la stessa visione col presidente De Laurentiis, questo è il motivo“.

Parole nette, con cui Del Genio mette in evidenza le presunte divergenze tra Spalletti, Giuntoli e il patron azzurro Aurelio De Laurentiis come ragione principale dell’interruzione del rapporto.

“Noi che possiamo dire le cose e parlare liberamente lo facciamo – ha aggiunto il giornalista -. Questa è la motivazione o, almeno, quello che penso io. La mano sul fuoco, naturalmente, non la metto”.