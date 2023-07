Del Genio: “I tifosi del Napoli sono molto competenti. Numeri impressionanti”

Il giornalista sportivo Paolo Del Genio ha parlato dei tifosi del Napoli e delle trasmissioni sportive del lunedì sera sul calciomercato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Paolo Del Genio, noto giornalista sportivo, ha recentemente rivelato un calo significativo nelle trasmissioni sportive del lunedì sera e nelle trasmissioni sul calciomercato. Durante un’intervista con l’emittente campana Telecapri, Del Genio ha condiviso le sue osservazioni sulle tendenze emergenti nel mondo dell’informazione sportiva.

“Le trasmissioni sportive del lunedì sera campane sono in crisi,” ha affermato Del Genio. Questi programmi, che solitamente offrono analisi e commenti sulle partite del fine settimana, stanno perdendo terreno rispetto ai programmi domenicali. Anche le trasmissioni sul calciomercato stanno riscontrando un calo di ascolti, poiché i tifosi sono ormai consapevoli che le notizie più significative tendono a emergere negli ultimi giorni del calciomercato.

Del Genio ha sottolineato che i dati confermano queste tendenze: “I numeri, credetemi, mi danno ragione. Le trasmissioni di mercato prima andavano a mille, ora i numeri sono in ribasso. Ci sono dei dati impressionanti per quello che concerne i programmi del lunedì sera, sono in netto calo.”

Tuttavia, non tutte le notizie sono negative. Del Genio ha notato un aumento di interesse per i programmi che offrono un filo diretto con i tifosi. “Oramai i tifosi sono una sorta di mezzi giornalisti, hanno voglia di partecipare, di dire la loro e alcuni sono anche molto competenti, vogliono essere coinvolti,” ha detto.

Queste tendenze indicano un cambiamento nel modo in cui i tifosi interagiscono con l’informazione sportiva. Sembrano desiderare un coinvolgimento più diretto e attivo, piuttosto che essere semplici spettatori. Questo potrebbe avere implicazioni significative per il futuro del giornalismo sportivo e delle trasmissioni sportive.”