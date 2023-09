De Rosa: “”Napoli, è ora di imparare a soffrire e avere pazienza. E’ tristissimo quanto sta accadendo”

L’ex calciatore del Napoli, Gaetano De Rosa, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, analizzando il difficile momento del Napoli.

Gaetano De Rosa, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel popolare programma “Punto Nuovo Sport Show” su Radio Punto Nuovo, condividendo le sue riflessioni sul presente del club partenopeo.

De Rosa parte dall’imminente incontro di questa sera con il Braga soffermandosi poi sul cambio di allenatore. Secondo l’ex giocatore l’arrivo di Rudi Garcia ha rappresentato l’inizio di un nuovo ciclo per il Napoli, e i nuovi cicli richiedono tempo per svilupparsi appieno. Ha espresso profonda tristezza nel constatare un diffuso atteggiamento pessimista tra i tifosi, specialmente dopo la straordinaria stagione dello scorso anno e la conquista dello Scudetto. Il suo appello è stato a mostrare rispetto, riconoscenza e gratitudine per le vittorie passate.

“Braga-Napoli può essere un crocevia, ma bisogna avere la capacità e la pazienza di capire che quello di Garcia sarebbe stato un nuovo ciclo. E i nuovi cicli hanno bisogno di tempo. Il disfattismo che si avverte ora nell’aria è qualcosa di tristissimo, soprattutto dopo la straordinaria stagione dello scorso anno. I tifosi sono preoccupati, ma bisogna avere rispetto, riconoscenza e gratitudine dello Scudetto“.

De Rosa ha poi aggiunto: “Si deve imparare anche a soffrire in silenzio e ad avere pazienza. Solo Garcia, i giocatori e la società dovrebbero dire quali sono le difficoltà effettive, invece la stampa sta ricamando anche troppo. La società ha compiuto una scelta cosciente nel portare avanti Garcia come erede di Spalletti. Arrivare e riproporre lo stesso Napoli è oltremodo sbagliato, non funziona così nel calcio vero. Sono cambiate tante cose, soprattutto all’interno dello staff. La rosa è rimasta invariata, ma tutto il resto ha subìto grandi modifiche”.