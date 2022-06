De Maggio: “Troppo caos, ho chiamato il Napoli. Koulibaly resta, Bernardeschi non arriva. Mertens…

Un Walter De Maggio come un fiume in piena all’inizio della puntata odierna di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli. I tanti rumors hanno generato tanta confusione tra i tifosi così il conduttore della trasmissione ha chiamato direttamente il Napoli: “Troppo caos, ho contattato il Napoli e vi dico che tra oggi e domani Cristiano Giuntoli sarà ospite della trasmissione, con un one-to-one. Prima che il direttore sportivo sia con noi, ho chiesto delucidazioni sulle trattative ed ho ricevuto risposta. Il Napoli ha deciso, dopo un sondaggio, di non proseguire nella negoziazione con Federico Bernardeschi. Non si è entrati nel dettaglio economico, per cui il giocatore non arriverà“.

Il giornalista è sbigottito da tanta confusione e poi dà valore alle scelte importanti del club partenopeo: “Il Napoli ha anticipato tutti su un fenomeno: Kvaratskhelia. Ha anticipato tutti su un grande calciatore: Oliveira. E’ stata un’occasione unica riscattare Anguissa e lo ha fatto”.

Sulle altre trattative afferma: “Caos su caos, io credo sia un errore mollare Bernardeschi ma sono scelte. Poi dicono che prende Orsolini ma a me non risulta. A me risulta invece che arriverà Deulofeu, Politano sembra non sentire più la fiducia di Spalletti. Se il Valencia viene con i soldi cash, Politano va via”.

Capitolo portieri: “Ospina è sparito, rinnova Meret ed arriva un secondo portiere. Infine chiudo con una buona e cattiva notizia. La notizia cattiva è che ieri alle 18 il Napoli non ha dato seguito alla richiesta di Mertens: ha reputato folle la richiesta del belga. La buona notizia è che resta Koulibaly. Il Napoli ritiene che sia già forte così“.