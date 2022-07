De Maggio: “Rimproverato dal Napoli su Koulibaly. Già individuato il sostituto”

RITIRO NAPOLI. All’inizio della puntata odierna “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha fatto il punto sull’attualità partenopea: “Il presidente Aurelio De Laurentiis è atteso in serata. Non dovrebbe arrivare in tempo per l’amichevole contro l’Anaune, ma sarà nel Trentino all’orario di cena. Per quello che concerne il calciomercato, Koulibaly è ormai un calciatore del Chelsea, ma il Napoli è molto sereno per il futuro”.

“Nella giornata di ieri, ho detto che la società si era fatta trovare impreparata alla cessione del senegalese. I dirigenti azzurri mi hanno rimproverato affermando che prenderanno sicuramente un degno sostituto dell’ex Genk. Hanno aggiunto che hanno individuato già l’obiettivo, è un grande calciatore e lo prenderanno. La cessione di Koulibaly al Chelsea non ha colto impreparata la società, la notizia era un po’ nell’aria perché il difensore aveva rifiutato le varie offerte di rinnovo. Vedremo chi prenderanno. Piacciono, tra gli altri, Kim e Marcos Senesi”.