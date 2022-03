De Maggio: “Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia. Il problema è un altro”

Valter De Maggio fa il punto sul Napoli dopo la sconfitta con il Milan e verso la trasferta di Verona. Una partita fondamentale per gli uomini di Spalletti che devono ritrovare gioco ed entusiasmo. Con il Milan è mancato proprio il gioco, ma secondo De Maggio il Napoli “gioca il miglio calcio della Serie A“. A Radio Goal, il giornalista aggiunge: “Le qualità che ha il Napoli non le hanno né il Milan di Pioli né l’Inter di Simone Inzaghi. Così com’è il Napoli può vincere, ma se nei grandi appuntamenti pareggia o perde, allora è chiaro che il problema non può essere di certo il gioco, ma è chiaramente una mancanza di personalità“.