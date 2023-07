De Maggio: “Il Napoli ci prova per Chiesa, ecco la strategia di De Laurentiis”

Il Napoli prova l’assalto per Federico Chiesa, obiettivo ambizioso di De Laurentiis. Potrebbe essere il vero colpo di mercato degli azzurri.

Calciomercato Napoli. Federico Chiesa è l’obiettivo del Napoli per il mercato. Aurelio De Laurentiis, patron del club partenopeo, non nasconde il suo desiderio di portare il talentuoso giocatore in maglia azzurra.

Il desiderio di De Laurentiis è di regalare un grande colpo ai tifosi e al tecnico Rudi Garcia. Federico Chiesa, già nel mirino del presidente partenopeo in passato, sembra essere il sogno per il quale vale la pena combattere. Nonostante la non facile trattativa, De Laurentiis è determinato a tentare l’approccio.

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, non sembra considerare Chiesa un elemento indispensabile per il suo modulo di gioco. Questo aspetto potrebbe facilitare la trattativa per il Napoli, come confermato da Valter De Maggio a Kiss Kiss Napoli. Le parole di De Maggio accendono l’entusiasmo dei tifosi: “Negli ultimi giorni sono tornate le voci di un possibile approdo di Chiesa al Napoli. Immaginate un tridente Kvara-Osimhen-Chiesa: sarebbe qualcosa di straordinario“.

La strategia del Napoli prevede di convincere Chiesa puntando sulla possibilità di giocare la Champions League e sul ruolo centrale che avrebbe nel progetto di Garcia. La possibile cessione di Lozano, valutato 20 milioni, potrebbe liberare le risorse necessarie per investire su Chiesa.

La Juventus valuta Chiesa 60 milioni di euro, ma con il contratto in scadenza nel 2025, il giocatore non è incedibile. Il Napoli potrebbe iniziare l’offerta da circa 45 milioni e un contratto quadriennale da almeno 5 milioni per anno per convincere il calciatore, che sembra essere attratto dall’idea di giocare nello stadio Maradona.

Nonostante le difficoltà della trattativa, l’interesse del Napoli per Chiesa non accenna a diminuire. Gli occhi dei tifosi sono puntati sul mercato: De Laurentiis riuscirà a portare il talento bianconero in azzurro?