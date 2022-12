De Maggio: “Mi è appena arrivata una notizia di mercato sul Napoli”

Valter De Maggio direttore della radio ufficiale del calcio Napoli, ha lanciato in diretta una news di calciomercato sulla squadra azzurra.

Il Napoli potrebbe fare alcune operazioni durante il mercato di Gennaio, Cristiano Giuntoli lavora sottotraccia per puntellare e rinforzare la rosa azzurra anche in vista della prossima stagione.

Dei movimenti del club partenopeo sul mercato ne ha parlato il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio:

“Ho una notizia. L’ho verificata, controllata e ricontrollata più volte: Walid Cheddira, attaccante in forza al Bari, può arrivare al Napoli nel mese di giugno. Potrebbe essere un rinforzo per l’estate“.

Valter De Maggio nel corso del suo intervento ha aggiunto ulteriori dettagli: “Questa è una notizia che mi è arrivata da poco ed è verificata. Per correttezza dico anche che il primo a parlare del centravanti della compagine pugliese è stato Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Walid rientra in un progetto a lunga gittata, e dunque per la prossima stagione“.