De Laurentiis ‘brucia’ Bonomi, tifoso dell’Inter che aspira alla Lega di Serie A

Carlo Bonomi è il più serio candidato a diventare presidente della Lega di Serie A, dopo l’addio di Paolo Dal Pino. Al momento il numero uno di Confindustria è il candidato più forte per guidare la lega della società di Serie A. Il fronte dei contrari al nome di Bonomi vede Lotito e De Laurentiis uniti, con i due presidenti che addirittura stanno cercando un modo per uscire dalla FIGC. Intanto le votazioni per il nuovo presidente della Lega di Serie A vanno avanti e secondo Repubblica, nella giornata di ieri è stato De Laurentiis l’unico a votare Bonomi. Una mossa, quella del presidente del Napoli che ha spiazzato tutti. “Quando Aurelio De Laurentiis, prima di votare, è passato al banchetto delle penne prelevandone una, gli altri club hanno capito che il nome di Carlo Bonomi sarebbe stato esposto a una pubblica gogna“.

De Laurentiis vota Bonomi, la strategia

Repubblica poi aggiunge: “Nessun altro aveva preso la biro: l’accordo infatti era di votare scheda bianca per evitare di esporre il capo degli industriali, visto che alle elezioni per la presidenza era arrivato senza i 14 voti necessari. Ma il patron del Napoli, che con Lotito guida l’opposizione, ha comunque votato quel nome: un modo per provare a “bruciarlo”. Bonomi è il candidato di Scaroni e di Marotta. Su di lui s’era consolidato un fronte di maggioranza, con Atalanta, Roma, Torino, Bologna, Sassuolo, Cagliari, più qualche altro club che voleva prima di tutto capire che numeri avesse, nonostante fosse in vacanza all’estero. A quel punto hanno capito che dei 14 voti necessari ne aveva solo 12, forse 13“.

Negli ultimi giorni sono uscite più informazioni sul futuro presidente di Lega, che viene indicato da Calcio e Finanza come tifoso dell’Inter.