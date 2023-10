ADL determinato più che mai, il patron suona la carica: “Difendiamo lo Scudetto”

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, crede nella ripresa della squadra e incita i giocatori a ripartire da una vittoria a Verona.

CALCIO NAPOLI. Nel tentativo di sostenere la sua squadra in un periodo alquanto complicato, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha deciso di essere vicino ai suoi giocatori più che mai. Dopo le visite a Castel Volturno, De Laurentiis accompagnerà il Napoli anche nelle trasferte di Verona e Berlino. Una mossa motivata dalla convinzione del presidente nell’influenzare positivamente il morale della squadra in un momento difficile come questo.

La Gazzetta dello Sport ha svelato alcuni dettagli dei colloqui avuti da De Laurentiis con la squadra azzurra. Il presidente ha enfatizzato l’importanza di difendere lo scudetto sul petto e di ripartire con una vittoria da Verona. Secondo De Laurentiis, le discussioni che girano intorno alla squadra non sono altro che scuse o ricordi nostalgici che non portano a nulla. L’obiettivo principale rimane quello di dimostrare sul campo la determinazione nel difendere il titolo conquistato. Ecco quanto svelato dalla Gazzetta:

“Rudi Garcia e il suo Napoli devono ripartire con una vittoria da Verona per dimostrare di voler difendere quello scudetto sul petto, come in questi giorni il presidente Aurelio De Laurentiis ha sottolineato nei colloqui ai suoi giocatori. Il resto sono discussioni che camuffano alibi o bei ricordi che rischiano di lasciarti imbrigliato nella nostalgia”.

Oggi, in vista della partita di campionato al Bentegodi, il Napoli si troverà di fronte a un banco di prova cruciale. La vittoria è fondamentale non solo per aggiudicarsi i tre punti, ma anche per smentire le critiche della stampa e dei tifosi che si sono fatte più insistenti in questo periodo.