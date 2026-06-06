De Laurentiis tra Allegri, mercato e futuro: “Se De Bruyne e Lukaku vorranno andare via, andranno”

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio e affronta numerosi temi legati al presente e al futuro del Napoli. Durante la conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro, il presidente azzurro ha parlato della situazione legata al nuovo allenatore, delle prospettive della squadra e anche delle recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

Nel corso dell’incontro riportato da TuttoMercatoWeb, De Laurentiis ha confermato che l’ufficializzazione del nuovo tecnico dovrà attendere il completamento delle procedure previste dai regolamenti federali. Pur senza nominare direttamente Massimiliano Allegri, il presidente ha lasciato intendere che la questione sia ormai definita, ribadendo la volontà di rispettare tempi e norme prima dell’annuncio ufficiale.

Uno dei passaggi più significativi della conferenza riportata da TuttoMercatoWeb ha riguardato Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. De Laurentiis ha commentato le recenti dichiarazioni dei due nazionali belgi, spiegando che ogni situazione verrà valutata insieme al nuovo allenatore. Il presidente non ha chiuso la porta a eventuali cessioni, affermando chiaramente che, qualora i giocatori decidessero di lasciare Napoli, il club non si opporrà alla loro volontà.

Le parole di De Laurentiis riportate da TuttoMercatoWeb arrivano dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da De Bruyne, che aveva espresso la necessità di un confronto con la società e con il futuro allenatore per comprendere meglio il progetto tecnico e il sistema di gioco della prossima stagione. Un intervento che, secondo quanto emerso, non sarebbe stato particolarmente gradito all’interno del club.

Durante la conferenza riportata da TuttoMercatoWeb, De Laurentiis ha poi affrontato il tema delle infrastrutture. Il presidente ha indicato proprio le strutture sportive come la priorità del prossimo quinquennio, distinguendo tra il progetto relativo al centro sportivo e quello riguardante lo stadio Maradona, destinati a rappresentare una parte fondamentale della crescita futura del Napoli.

Non è mancato un passaggio dedicato alle ambizioni sportive. De Laurentiis ha ribadito la propria fiducia nella competitività della squadra e nella capacità del club di continuare a lottare ai massimi livelli. Come riportato da TuttoMercatoWeb, il patron azzurro ha sottolineato che l’obiettivo non sarà scegliere tra campionato ed Europa, ma costruire una rosa sufficientemente profonda per competere su tutti i fronti.

Particolarmente interessante anche la riflessione sul valore della rosa. De Laurentiis ha evidenziato come il Napoli disponga di oltre trenta giocatori e come la valorizzazione del patrimonio tecnico passi inevitabilmente attraverso l’utilizzo dell’intero organico. Una filosofia che dovrà essere condivisa dal nuovo allenatore nella gestione della stagione.

Nel corso dell’evento riportato da TuttoMercatoWeb, il presidente ha inoltre ricordato il lungo rapporto che lega il Napoli ai ritiri estivi in Trentino e in Abruzzo, sottolineando l’importanza di queste tappe nella preparazione della squadra e nel rapporto con i tifosi.

In attesa dell’annuncio ufficiale di Allegri, il messaggio lanciato da De Laurentiis appare chiaro: il Napoli vuole restare competitivo, continuare a vincere e affrontare il nuovo ciclo senza particolari timori, anche di fronte a eventuali partenze eccellenti.