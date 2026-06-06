Domenica musei gratuiti: scopri le bellezze di Napoli e della Campania.

Domenica 7 giugno 2026 si svolgerà un’importante ed attesa iniziativa culturale: la Domenica al Museo. Promossa dal Ministero della Cultura, questa manifestazione offre l’ingresso gratuito a musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Anche in questa occasione, Napoli e la Campania saranno pronte a stupire cittadini e turisti con un’ampia gamma di meraviglie da esplorare.

Scopri i Musei e Parchi Archeologici di Napoli e Campania

La Domenica al Museo rappresenta un appuntamento mensile che consente un accesso illimitato ai principali siti culturali del Paese. Questo evento è diventato un punto di riferimento per chi ama l’arte e la storia, attirando visitatori da ogni parte. Le aperture avverranno durante gli orari consueti di ogni museo, e dove necessario, sarà richiesta la prenotazione.

Per informazioni dettagliate e prenotazioni, puoi rivolgerti ai canali ufficiali dei singoli siti o utilizzare l’app Musei Italiani. Ecco un elenco dei musei e parchi archeologici che potrai visitare in Campania, suddivisi per provincia.

I Musei Gratuiti a Napoli

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento, Napoli

Certosa di San Giacomo e Museo Archeologico Nazionale di Capri, Capri

Certosa e Museo di San Martino, Napoli

Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini, Napoli

Crypta Neapolitana, Napoli

Grotta Azzurra, Anacapri

Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes”, Napoli

Museo Archeologico della Penisola Sorrentina “Georges Vallet”, Piano di Sorrento

Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Napoli

Museo Archeologico Nazionale di Nola, Nola

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

Palazzo Reale di Napoli, Napoli

Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli, Pozzuoli

Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, Bacoli

Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Parco Archeologico delle Terme di Baia, Bacoli

Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Parco Archeologico di Cuma, Pozzuoli

Parco Archeologico di Ercolano – Area Archeologica, Ercolano

Parco Archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale, Boscoreale

Parco Archeologico di Pompei – Area Archeologica di Pompei, Pompei

Parco Archeologico di Pompei – Reggia del Quisisana – Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”, Castellammare di Stabia

Parco Archeologico di Pompei – Scavi Archeologici di Stabiae (Villa Arianna), Castellammare di Stabia

Parco Archeologico di Pompei – Scavi Archeologici di Stabiae (Villa San Marco), Castellammare di Stabia

Parco Archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis, Torre Annunziata

Parco Archeologico di Pompei – Villa Regina, Boscoreale

Parco e Tomba di Virgilio e Leopardi, Napoli

Villa Damecuta, Anacapri

Villa Floridiana, Napoli

I Musei Gratuiti a Caserta

Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere

Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Atellano, Succivo

Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae, Alife

Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua, Santa Maria Capua Vetere

Museo Archeologico Nazionale di Calatia, Maddaloni

Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca, Sessa Aurunca

Museo Archeologico Nazionale di Teanum Sidicinum, Teano

Reggia di Caserta – Palazzo Reale, Caserta

Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese, Caserta

I Musei Gratuiti a Salerno

Certosa di San Lorenzo, Padula

Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, Sarno

Museo Archeologico Nazionale di Eboli, Eboli

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano e Parco Archeologico di Pontecagnano, Pontecagnano Faiano

Museo Archeologico Nazionale di Sala Consilina, Sala Consilina

Parchi Archeologici di Paestum e Velia – Museo e Area Archeologica di Paestum, Capaccio Paestum

Parchi Archeologici di Paestum e Velia – Area Archeologica di Velia, Ascea

Parchi Archeologici di Paestum e Velia – Museo Archeologico Nazionale, Capaccio Paestum

Parco Archeologico Urbano dell’Antica Volcei, Buccino

Parco Archeologico Urbano dell’Antica Picentia, Pontecagnano Faiano

Teatro Romano di Sarno, Sarno

I Musei Gratuiti ad Avellino e Benevento

Area Archeologica del Tempio Italico di Casalbore, Casalbore

Area Archeologica di Conza, Conza della Campania

Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino, Ariano Irpino

Parco Archeologico di Aeclanum, Mirabella Eclano

Castello di Montesarchio e Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, Montesarchio

Teatro Romano di Benevento, Benevento

Per ulteriori dettagli su questo evento e sui siti coinvolti, ti invitiamo a visitare i siti ufficiali dei musei e dell’iniziativa. Scopri la ricchezza culturale che Napoli e la Campania hanno da offrire in questa straordinaria giornata di apertura gratuita!

Fonti ufficiali: Ministero della Cultura.

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