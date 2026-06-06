6 Giugno 2026

Domenica musei gratuiti: scopri le bellezze di Napoli e della Campania.

Anna Gaia Cavallo 4 Giugno 2026
La-Certosa-di-San-Martino.jpg

Domenica 7 giugno 2026 si svolgerà un’importante ed attesa iniziativa culturale: la Domenica al Museo. Promossa dal Ministero della Cultura, questa manifestazione offre l’ingresso gratuito a musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Anche in questa occasione, Napoli e la Campania saranno pronte a stupire cittadini e turisti con un’ampia gamma di meraviglie da esplorare.

Scopri i Musei e Parchi Archeologici di Napoli e Campania

La Domenica al Museo rappresenta un appuntamento mensile che consente un accesso illimitato ai principali siti culturali del Paese. Questo evento è diventato un punto di riferimento per chi ama l’arte e la storia, attirando visitatori da ogni parte. Le aperture avverranno durante gli orari consueti di ogni museo, e dove necessario, sarà richiesta la prenotazione.

Per informazioni dettagliate e prenotazioni, puoi rivolgerti ai canali ufficiali dei singoli siti o utilizzare l’app Musei Italiani. Ecco un elenco dei musei e parchi archeologici che potrai visitare in Campania, suddivisi per provincia.

I Musei Gratuiti a Napoli

  • Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento, Napoli
  • Certosa di San Giacomo e Museo Archeologico Nazionale di Capri, Capri
  • Certosa e Museo di San Martino, Napoli
  • Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini, Napoli
  • Crypta Neapolitana, Napoli
  • Grotta Azzurra, Anacapri
  • Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes”, Napoli
  • Museo Archeologico della Penisola Sorrentina “Georges Vallet”, Piano di Sorrento
  • Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Napoli
  • Museo Archeologico Nazionale di Nola, Nola
  • Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli
  • Palazzo Reale di Napoli, Napoli
  • Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli, Pozzuoli
  • Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, Bacoli
  • Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Parco Archeologico delle Terme di Baia, Bacoli
  • Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Parco Archeologico di Cuma, Pozzuoli
  • Parco Archeologico di Ercolano – Area Archeologica, Ercolano
  • Parco Archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale, Boscoreale
  • Parco Archeologico di Pompei – Area Archeologica di Pompei, Pompei
  • Parco Archeologico di Pompei – Reggia del Quisisana – Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”, Castellammare di Stabia
  • Parco Archeologico di Pompei – Scavi Archeologici di Stabiae (Villa Arianna), Castellammare di Stabia
  • Parco Archeologico di Pompei – Scavi Archeologici di Stabiae (Villa San Marco), Castellammare di Stabia
  • Parco Archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis, Torre Annunziata
  • Parco Archeologico di Pompei – Villa Regina, Boscoreale
  • Parco e Tomba di Virgilio e Leopardi, Napoli
  • Villa Damecuta, Anacapri
  • Villa Floridiana, Napoli

I Musei Gratuiti a Caserta

  • Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere
  • Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Atellano, Succivo
  • Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae, Alife
  • Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua, Santa Maria Capua Vetere
  • Museo Archeologico Nazionale di Calatia, Maddaloni
  • Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca, Sessa Aurunca
  • Museo Archeologico Nazionale di Teanum Sidicinum, Teano
  • Reggia di Caserta – Palazzo Reale, Caserta
  • Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese, Caserta

I Musei Gratuiti a Salerno

  • Certosa di San Lorenzo, Padula
  • Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, Sarno
  • Museo Archeologico Nazionale di Eboli, Eboli
  • Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano e Parco Archeologico di Pontecagnano, Pontecagnano Faiano
  • Museo Archeologico Nazionale di Sala Consilina, Sala Consilina
  • Parchi Archeologici di Paestum e Velia – Museo e Area Archeologica di Paestum, Capaccio Paestum
  • Parchi Archeologici di Paestum e Velia – Area Archeologica di Velia, Ascea
  • Parchi Archeologici di Paestum e Velia – Museo Archeologico Nazionale, Capaccio Paestum
  • Parco Archeologico Urbano dell’Antica Volcei, Buccino
  • Parco Archeologico Urbano dell’Antica Picentia, Pontecagnano Faiano
  • Teatro Romano di Sarno, Sarno

I Musei Gratuiti ad Avellino e Benevento

  • Area Archeologica del Tempio Italico di Casalbore, Casalbore
  • Area Archeologica di Conza, Conza della Campania
  • Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino, Ariano Irpino
  • Parco Archeologico di Aeclanum, Mirabella Eclano
  • Castello di Montesarchio e Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, Montesarchio
  • Teatro Romano di Benevento, Benevento

Per ulteriori dettagli su questo evento e sui siti coinvolti, ti invitiamo a visitare i siti ufficiali dei musei e dell’iniziativa. Scopri la ricchezza culturale che Napoli e la Campania hanno da offrire in questa straordinaria giornata di apertura gratuita!

Fonti ufficiali: Ministero della Cultura.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

antonio-di-bennardo.jpg

Tragedia nel mondo dello spettacolo: muore a 55 anni noto showman mentre fa benzina.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
news429544.jpg

Incidente sull’A1: traffico bloccato in direzione Napoli, importante congestione stradale.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
comune-di-torre-annunziata.png

Torre Annunziata: due scioglimenti per infiltrazioni camorristiche in soli 4 anni.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
news429547.jpg

Femminicidio a Pollena Trocchia: Landolfi tenta il suicidio in carcere. Notizia shock.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
pollica.jpg

La spiaggia campana che conquista l’estate: il mare più bello d’Italia!

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
news429548.jpg

LeBron James gioca a golf in mare a Capri: denuncia per palline disperse.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
boscotrecase-pronto-socccorso.jpg

Boscotrecase: il Pronto Soccorso riapre finalmente, data ufficiale annunciata.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
news429554.jpg

Finanziamenti da 10 milioni per i comuni della Campania uniti nel turismo.

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026
Il-pugno-di-Hysaj-al-calciatore-israeliano-e-le-proteste-in-Albania.jpg

Hysaj colpisce calciatore israeliano: scopri la verità dietro la “rivoluzione dei fenicotteri”.

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026
news429556.jpg

Radioterapia di precisione al Pascale: un nuovo frontiera nella lotta contro il tumore al seno.

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026
peppe-di-napoli.jpg

Peppe Di Napoli in piedi dopo l’intervento: ecco come sta ora

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026
news429567.jpg

Omicidio a Boscotrecase: uomo assassinato con colpi d’arma da fuoco in un agguato.

Anna Gaia Cavallo 5 Giugno 2026

Ultimissime

Sfida Clienti: Come migliorare l’interazione e la soddisfazione del cliente in 15 passi.

redazione 6 Giugno 2026
allegri-dazn(2)

Il Mattino: “Allegri-Milan, nervi tesi”

redazione 6 Giugno 2026
antonio-di-bennardo.jpg

Tragedia nel mondo dello spettacolo: muore a 55 anni noto showman mentre fa benzina.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
Kevin-De-Bruyne.jpg

Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri riparte da De Bruyne: KDB sarà il centro del nuovo progetto azzurro”

redazione 6 Giugno 2026
news429544.jpg

Incidente sull’A1: traffico bloccato in direzione Napoli, importante congestione stradale.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }