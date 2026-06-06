Domenica musei gratuiti: scopri le bellezze di Napoli e della Campania.
Domenica 7 giugno 2026 si svolgerà un’importante ed attesa iniziativa culturale: la Domenica al Museo. Promossa dal Ministero della Cultura, questa manifestazione offre l’ingresso gratuito a musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Anche in questa occasione, Napoli e la Campania saranno pronte a stupire cittadini e turisti con un’ampia gamma di meraviglie da esplorare.
Scopri i Musei e Parchi Archeologici di Napoli e Campania
La Domenica al Museo rappresenta un appuntamento mensile che consente un accesso illimitato ai principali siti culturali del Paese. Questo evento è diventato un punto di riferimento per chi ama l’arte e la storia, attirando visitatori da ogni parte. Le aperture avverranno durante gli orari consueti di ogni museo, e dove necessario, sarà richiesta la prenotazione.
Per informazioni dettagliate e prenotazioni, puoi rivolgerti ai canali ufficiali dei singoli siti o utilizzare l’app Musei Italiani. Ecco un elenco dei musei e parchi archeologici che potrai visitare in Campania, suddivisi per provincia.
I Musei Gratuiti a Napoli
- Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento, Napoli
- Certosa di San Giacomo e Museo Archeologico Nazionale di Capri, Capri
- Certosa e Museo di San Martino, Napoli
- Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini, Napoli
- Crypta Neapolitana, Napoli
- Grotta Azzurra, Anacapri
- Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes”, Napoli
- Museo Archeologico della Penisola Sorrentina “Georges Vallet”, Piano di Sorrento
- Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Napoli
- Museo Archeologico Nazionale di Nola, Nola
- Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli
- Palazzo Reale di Napoli, Napoli
- Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli, Pozzuoli
- Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, Bacoli
- Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Parco Archeologico delle Terme di Baia, Bacoli
- Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Parco Archeologico di Cuma, Pozzuoli
- Parco Archeologico di Ercolano – Area Archeologica, Ercolano
- Parco Archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale, Boscoreale
- Parco Archeologico di Pompei – Area Archeologica di Pompei, Pompei
- Parco Archeologico di Pompei – Reggia del Quisisana – Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi”, Castellammare di Stabia
- Parco Archeologico di Pompei – Scavi Archeologici di Stabiae (Villa Arianna), Castellammare di Stabia
- Parco Archeologico di Pompei – Scavi Archeologici di Stabiae (Villa San Marco), Castellammare di Stabia
- Parco Archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis, Torre Annunziata
- Parco Archeologico di Pompei – Villa Regina, Boscoreale
- Parco e Tomba di Virgilio e Leopardi, Napoli
- Villa Damecuta, Anacapri
- Villa Floridiana, Napoli
I Musei Gratuiti a Caserta
- Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere
- Museo Archeologico Nazionale dell’Agro Atellano, Succivo
- Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae, Alife
- Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua, Santa Maria Capua Vetere
- Museo Archeologico Nazionale di Calatia, Maddaloni
- Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca, Sessa Aurunca
- Museo Archeologico Nazionale di Teanum Sidicinum, Teano
- Reggia di Caserta – Palazzo Reale, Caserta
- Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese, Caserta
I Musei Gratuiti a Salerno
- Certosa di San Lorenzo, Padula
- Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, Sarno
- Museo Archeologico Nazionale di Eboli, Eboli
- Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano e Parco Archeologico di Pontecagnano, Pontecagnano Faiano
- Museo Archeologico Nazionale di Sala Consilina, Sala Consilina
- Parchi Archeologici di Paestum e Velia – Museo e Area Archeologica di Paestum, Capaccio Paestum
- Parchi Archeologici di Paestum e Velia – Area Archeologica di Velia, Ascea
- Parchi Archeologici di Paestum e Velia – Museo Archeologico Nazionale, Capaccio Paestum
- Parco Archeologico Urbano dell’Antica Volcei, Buccino
- Parco Archeologico Urbano dell’Antica Picentia, Pontecagnano Faiano
- Teatro Romano di Sarno, Sarno
I Musei Gratuiti ad Avellino e Benevento
- Area Archeologica del Tempio Italico di Casalbore, Casalbore
- Area Archeologica di Conza, Conza della Campania
- Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino, Ariano Irpino
- Parco Archeologico di Aeclanum, Mirabella Eclano
- Castello di Montesarchio e Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, Montesarchio
- Teatro Romano di Benevento, Benevento
Per ulteriori dettagli su questo evento e sui siti coinvolti, ti invitiamo a visitare i siti ufficiali dei musei e dell’iniziativa. Scopri la ricchezza culturale che Napoli e la Campania hanno da offrire in questa straordinaria giornata di apertura gratuita!
Fonti ufficiali: Ministero della Cultura.
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