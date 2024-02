De Laurentiis svela i dettagli sul divorzio con Spalletti, la reazione del CT della Nazionale

Le dichiarazioni di De Laurentiis su Spalletti scatenano la reazione del CT della nazionale. Il Mattino di Napoli svela la sua risposta.

Nella discussa conferenza stampa di ieri, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare della separazione con Luciano Spalletti, lanciando pesanti accuse nei confronti dell’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana.

De Laurentiis torna a parlare di Spalletti

Il presidentedel Napoli ha delineato con precisione il percorso che ha portato alla separazione con Spalletti, un percorso intricato e non privo di sorprese. Nonostante gli alti e bassi della stagione, De Laurentiis non nasconde il suo disappunto per la scelta di Spalletti di prendersi un anno sabbatico, che si è trasformato in un immediato ingaggio come CT dell’Italia:

“Pensavo avremmo vinto la Champions. Nonostante il calo da marzo, ad aprile ho esercitato l’ufficio giuridico della pec. Mai mi sarei aspettato mi avrebbe chiesto l’anno sabbatico. Poi è andato subito ad allenare la Nazionale…”.

La reazione di Spalletti alle parole di De Laurentiis

Il quotidiano Il Mattino ha poi rivelato la reazione di Spalletti alle parole del presidente, una reazione che si è fatta sentire direttamente dai corridoi della FIGC. Tra lo stupore e il fastidio, le autorità federali hanno respinto le insinuazioni di contatti pregressi con Spalletti, definiti “fantascientifici” e privi di fondamento. Le dimissioni di Roberto Mancini, ex CT della Nazionale, avvenute a metà agosto dopo l’ennesimo insuccesso in Nation League, sembrano smentire ogni ipotesi di accordi preconfezionati.

Spalletti, dal canto suo, rimane distaccato e concentrato sul suo ruolo attuale, rifiutando di tornare indietro nei ricordi o nelle polemiche. La sua visita ad Appiano Gentile è stata l’occasione per ricordare, con una battuta, il suo rapporto con De Laurentiis, paragonandolo a “un film del terrore” durante la cerimonia della cittadinanza onoraria al Maschio Angioino.

La conferenza stampa ha gettato luce su una separazione che ancora oggi lascia strascichi emotivi e mediatici. De Laurentiis rimane una figura centrale nel dibattito calcistico italiano, capace di accendere discussioni con le sue dichiarazioni, mentre Spalletti continua il suo percorso guardando al futuro, con la speranza di riportare la Nazionale ai fasti di un tempo.

Il Napoli, nel frattempo, guarda avanti, consapevole che le vicende di ieri sono ormai alle spalle e che il futuro si costruisce con decisioni ponderate e uno sguardo sempre rivolto al miglioramento, sia in campo che fuori.