Repubblica – ADL non vuole mollare lo Scudetto: il patron presente ancora a Castel Volturno

Il Napoli si prepara a ricevere il Milan: Aurelio De Laurentiis continua ad esser vicino a Garcia e alla squadra.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non vuole mollare lo scudetto nonostante le difficoltà iniziali della squadra. Questo è quanto riporta oggi Repubblica in edicola.

Il Napoli ha iniziato la stagione con tre sconfitte su cinque partite al Maradona, una media che preoccupa per una squadra che mira a un campionato di vertice. De Laurentiis ha dimostrato il suo impegno seguendo la squadra a Castel Volturno, consapevole che le vittorie contro Verona e Union Berlino non sono ancora sufficienti a garantire tranquillità. L’obiettivo ora è una vittoria contro il Milan, sfida cruciale che potrebbe determinare il futuro di Rudi Garcia sulla panchina partenopea.

Il problema principale per il Napoli finora è stato il rendimento contro le squadre di alto livello. Contro Lazio e Fiorentina, il Napoli ha subito sconfitte interne, evidenziando una carenza di risultati positivi contro le squadre di vertice. Questo trend negativo mette in dubbio la possibilità del Napoli di competere per lo scudetto, un obiettivo che De Laurentiis non è disposto a abbandonare.