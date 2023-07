ADL attento sul mercato: non vuole ripetere quel colpo ‘flop’ da 36 milioni

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha mai dimenticato il ‘fallimento’ chiamato Kostas Manolas.

Il mercato suscita una certa apprensione tra i tifosi del Napoli. I sostenitori azzurri sono rimasti amareggiati dalla cessione di Kim, sebbene fosse prevedibile, e accusano la società di mostrare un certo immobilismo riguardo alla ricerca del suo sostituto. “Perché il Napoli si è dimostrato impreparato nonostante sapesse da tempo che il coreano avrebbe lasciato il club a causa della clausola?”, è l’accusa rivolta dai numerosi sostenitori campani.

Da tempo il Napoli è alla ricerca del sostituto di Kim, ma la società vuole evitare errori. Aurelio De Laurentiis non ha dimenticato quanto accaduto con Kostas Manolas: il greco sembrava essere un top player, per cui furono spesi ben 36 milioni, ma alla fine si rivelò un vero e proprio flop. Kim, invece, è costato decisamente meno e, nonostante avesse meno esperienza sulla carta, si è dimostrato essere un autentico fenomeno. Questo spiega perché il club azzurro, prima di concludere l’affare per il difensore, sta effettuando tutte le valutazioni del caso con estrema attenzione.