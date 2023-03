De Laurentiis incontra il sindaco Manfredi: si parla di Stadio del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha incontrato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, tra gli argomenti anche quello dello stadio.

Il Napoli continua a viaggiare in alto in classifica in Serie A verso la conquista dello scudetto. Ma gli azzurri stanno facendo benissimo anche in Champions League, ovvero la competizione che più sta a cuor Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli ieri ha ricevuto anche la notizia dell’assoluzione completa per il caso procuratori, dimostrando ancora una volta che la SSCN opera nella più totale trasparenza. Ieri De Laurentiis è tornato a parlare anche di diritti tv tirando in mezzo anche la Superlega ed Agnelli, dimostrando di voler tornare protagonista anche a livello mediatico, dopo un periodo in cui aveva preferito lavorare nelle retrovie.

Il presidente del Napoli ieri è stato segnalato anche a cena con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Secondo quanto rivela il Corriere del Mezzogiorno i due hanno “sicuramente parlato dei progetti futuri dello stadio“. De Laurentiis nella mattinata di ieri aveva effettuato anche un sopralluogo presso lo stadio Diego Armando Maradona dove oggi si giocherà Napoli-Lazio.