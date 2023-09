ADL-Garcia, fiducia incondizionata nel tecnico: nessuna volontà da parte del patron di interrompere il progetto

Il presidente De Laurentiis rafforza il sostegno al tecnico francese Rudi Garcia nonostante le difficoltà iniziali della stagione.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli si prepara per la sfida della sesta giornata di campionato contro l’Udinese, ma sembra che Rudi Garcia, contrariamente alle voci che si sono sollevate nelle ultime ore, non debba temere per la sua posizione. Il Mattino afferma chiaramente che il presidente De Laurentiis non ha mai considerato l’idea di interrompere il progetto avviato a giugno con l’arrivo di Garcia. Anche se la squadra ha iniziato la stagione con qualche difficoltà, il presidente ha rassicurato che la gestione di Garcia non è in discussione.

“Rudi Garcia e il suo Napoli si giocano solo i tre punti contro l’Udinese, e null’altro. Il tecnico francese non ha la panchina in bilico e contro l’Udinese domani sera al Maradona si gioca soltanto i tre punti. De Laurentiis, infatti, neppure per mezzo secondo ha preso in considerazione l’idea di mandare all’aria il progetto avviato a giugno. Nonostante un avvio di stagione più che tribolato, la gestione Garcia non è messa in discussione dal presidente De Laurentiis”.

Sostegno incondizionato di De Laurentiis a Garcia

De Laurentiis ha recentemente chiamato Garcia e la squadra durante una cena nel ritiro in Emilia Romagna, dimostrando il suo sostegno al gruppo azzurro. Un gesto che è stato interpretato come un segno di vicinanza e fiducia nella squadra e nel suo allenatore.

“Sabato il patron azzurro ha chiamato il tecnico e la squadra durante la cena nel ritiro in Emilia Romagna: qualche minuto in collegamento con il suo “in bocca al lupo”, giusto per far sentire la sua vicinanza al gruppo azzurro”.

Inoltre ieri è avvenuto uno scambio di messaggi tra Garcia e il presidente che sembra promettere bene. De Laurentiis ha ribadito la sua fiducia incondizionata in Garcia e il loro pieno accordo sul progetto, che include una rottura con il gioco e i metodi del predecessore Spalletti. Sembrerebbe che ci sia una forte sintonia tra i due, con De Laurentiis che continua a rassicurare il suo allenatore sugli obiettivi della stagione: raggiungere la zona Champions e almeno i quarti di finale della Coppa.

“Ieri inoltre ci sono stati dei messaggi tra Garcia e il patron: la linea di De Laurentiis è quella della fiducia incondizionata per Garcia. Con cui condivide il progetto in pieno, a partire dalla rottura con il gioco e i metodi di Spalletti. Continua ad esserci feeling tra i due. Il patron ogni volta che può rassicura il suo tecnico anche sugli obiettivi della stagione: la zona Champions e conquistare, almeno, i quarti di finale della Coppa”,