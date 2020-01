Aurelio De Laurentiis chiama Gattuso al termine della sconfitta con la Fiorentina.



Le ultime notizie sul calcio Napoli riferite da Gazzetta dello Sport, parlano di un Aurelio De Laurentiis furioso per l’ennesima prestazione mediocre degli azzurri. Il Napoli ha subito 4 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato giocate: una media da retrocessione con 0,6 punti. De Laurentiis chiama Gattuso per mostrargli tutta la sua delusione, ma anche per sottolineare l’ennesima prestazione mediocre da parte di una squadra che è parsa senza anima e senza alcuna voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Eppure Gattuso durante l’intervista a fine partita aveva detto che la squadra in settimana è “vogliosa e sembra viva”, ma lo stesso tecnico si è dovuto arrendere all’evidenza. “Siamo imbarazzanti, chiediamo scusa a tutti” ha detto l’allenatore dopo Napoli-Fiorentina 2-0, partita che ha sancito la discesa agli inferi della squadra azzurra.

De Laurentiis chiama Gattuso: la reazione del patron della SSCN

De Laurentiis chiama Gattuso poche parole ma coincise, il Napoli così com’è non va. Secondo quanto rivelato da Gazzetta dello Sport il patron del Napoli avrebbe ripensato anche a richiamare Carlo Ancelotti se fosse stato libero. L’ex allenatore del Napoli, però, ora allena l’Everton. Intanto la squadra è andata in ritiro, lo hanno deciso i calciatori: gli stessi dell’ammutinamento. E’ proprio questo comportamento con poco criterio che sta facendo piangere e arrabbiare i tifosi del Napoli. Dal giorno dell’ammutinamento ci sono state una serie di comportamenti con poco senso, da parte di tutti i componenti di questa triste vicenda calcistica. In questo contesto i tifosi non hanno trovato niente di solido a cui appigliarsi ed i risultati in campionato hanno solo peggiorato la situazione. Lo stadio vuoto rappresenta per Aurelio De Laurentiis lo specchio con cui ‘pesare’ il momento del Napoli. Da capire se la società assumerà una presa di posizione nelle prossime ore dopo la caduta contro la viola.