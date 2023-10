De Laurentiis accelera per Antonio Conte: Ottimismo in Casa Napoli

Aurelio De Laurentiis è determinato a portare Antonio Conte alla guida del Napoli. Dopo un tentativo fallito a maggio, ora il patron partenopeo è ottimista.

CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis è tornato alla carica per portare Antonio Conte alla guida del Napoli. Dopo un tentativo non riuscito a maggio, ora il patron del club azzurro è ottimista sulla possibilità di ingaggiare l’ex allenatore della Juventus. Questo è quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport.

“Aurelio De Laurentiis ha scelto l’uomo della rinascita e del futuro del Napoli: è Antonio Conte. Unico profilo per il dopo-Garcia cominciato ancora prima di una comunicazione ufficiale,” scrive il quotidiano sportivo. “Il presidente aveva già pensato a lui a maggio, ma poi la storia ha raccontato altro, e a distanza di cinque mesi il pensiero è tornato.”

Il Corriere dello Sport prosegue: “E ora potrebbe anche diventare stupendo: la crisi tecnica e ambientale della squadra ha accelerato la necessità di un provvedimento d’urgenza, di un intervento risolutivo, e Adl sta provando a definire l’operazione nel più breve tempo possibile. Nell’ambito di conseguenze ancora limitate sia in campionato, sia in Champions; sia all’interno di una squadra piuttosto confusa e sfiduciata.”

De Laurentiis avrebbe già avviato i colloqui con Conte, descritto come “un amico e un gran colonnello” in una sua definizione datata 2018. “Ci ha parlato, ha messo le carte e gli assi azzurri in tavola e ha cominciato a giocare seriamente: niente bluff, gli ha offerto il Napoli, la panchina e la leadership,” riporta il Corriere dello Sport.

Il quotidiano aggiunge che la trattativa è in una fase concreta e in crescita, con segnali di ottimismo da entrambe le parti. “Disponibilità, apertura, valutazioni vere a sette mesi dall’addio al Tottenham, l’ultima avventura: i colloqui sono concreti, c’è una trattativa che procede e cresce. A tratti finanche con punte d’ottimismo.”

Mentre il futuro di Rudi Garcia è sempre più in bilico, sembra che Aurelio De Laurentiis stia facendo tutto il possibile per portare Antonio Conte al Napoli. La trattativa è in corso e, secondo il Corriere dello Sport, c’è un crescente ottimismo per un esito positivo.