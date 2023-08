De Laurentiis a Osimhen: Scudetto, Champions e Mondiale, gli argomenti giusti

Aurelio De Laurentiis prospetta a Victor Osimhen la vittoria dello scudetto bis, ma anche Champions League e Mondiale per club.

Notizie Calcio Napoli – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis le sta provando tutte per convincere Osimhen a restare a Napoli. Si parla di un nuovo contratto dalle cifre raddoppiate per Osimhen, ma ovviamente l’ingaggio non potrà mai nemmeno sfiorare quello proposto in Saudi Pro League. In quel caso parliamo di circa 40 milioni di euro a stagione.

Così per convincere Osimhen a firmare un nuovo contratto col Napoli, De Laurentiis punta anche sul lato sportivo. Ieri il presidente della SSCN ha incontrato Roberto Calenda, agente di Osimhen. Ma secondo quanto riferisce Il Mattino, De Laurentiis ha parlato molto anche con l’attaccante nigeriano spiegandogli personalmente che l’obiettivo è quello di tenerlo al centro del progetto. La volontà è quella di un Napoli che punti ancora allo scudetto, che vada forte in Champions League e lotti per qualificarsi al primo Mondiale per club organizzato.