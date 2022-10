De Giovanni: “Napoli devo ricredermi, in estate ho sbagliato”

Maurizio De Giovanni parla del Napoli, lo scrittore a Gazzetta dello Sport dice: “La squadra di Spalletti è pratica, verticale e feroce”.

Ecco le parole dello scritto napoletano a Gazzetta: “Questo Napoli è bellissimo, meno narciso e più funzionale rispetto agli anni scorsi. La gestione di Sarri esaltava il senso estetico con uno sviluppo di gioco avvolgente, tanto da sembrare un’orchestra. La versione attuale è verticale, pratica e feroce. Ma soprattutto ha una rosa dallo straordinario valore assoluto e la nuova consapevolezza che si sta delineando è una componente determinante per arrivare fino in fondo nella corsa scudetto. Non mi sarei mai aspettato un avvio simile dopo una rivoluzione

estiva, devo ammettere di aver sbagliato“.