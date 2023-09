De Canio mette in guardia il Napoli: “A Bologna sarà complicato”

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, si è soffermato sul prossimo match col Bologna e sulle differenze tra Spalletti e Garcia.

Il Napoli, dopo la vittoria conquistata in Champions League con il Braga, deve neccessariamente riscattarsi dalle performance contro il Genoa e la Lazio. Non c’è occasione migliore se non con il prossimo match della quinta giornata di Serie A contro il Bologna di Thiago Motta al Dall’Ara. A soffermarsi sulla sfida è stato anche l’ex allenatore del Napoli, Luigi De Canio, intervenuto a TMW Radio:

“Attenzione al Bologna, è una bella squadra. Motta fa giocare bene i suoi e ha personalità e idee. Il Bologna mi ha sempre fatto una bella impressione e sarà complicata. Cosa non va nel Napoli? Garcia non è Spalletti, cerca di metterci del suo ma non credo che sia tanto diverso da quello visto prima. Credo sia proprio il rendimento del Napoli ad essere diverso e comunque senza Kim la squadra è più debole. A volte cambiano anche le situazioni, poi le aspettative sono diverse e anche gli avversari che studiano e si evolvono. Il Milan l’anno scorso ha imbavagliato il Napoli giocando da provinciale nei quarti di finale Champions”.