DAZN esalta il Napoli: “Nun te preoccupa guaglio, ce sta Raspadori” -VIDEO

DAZN omaggia la vittoria del Napoli contro la Juve pubblicando il video del gol di Raspadori accompagnato da una citazione tratta da Mare fuori.

Il Napoli si avvicina sempre di più alla conquista del titolo di campione d’Italia dopo aver sconfitto ieri sera la Juventus per 1-0 a Torino, grazie al gran gol di Raspadori, subentrato da poco nella partita, su assist di Zielinski ed Elmas.

Con i 17 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la squadra di Spalletti può già iniziare a pensare alla festa, che potrebbe arrivare già nel prossimo weekend in caso di vittoria nel derby contro la Salernitana.

La partita di ieri sera è stata infuocata e molto combattuta, ma il Napoli ha saputo tenere testa alla Juventus, nonostante il gol irregolare di Di Maria, Di Lorenzo convince l’onesto impiegato ravennate Fabbri a chiedere la consulenza del Var, benedetto Var, Fabbri si ravvede. E lascia che la partita vada dove lo scudetto 2023 vuole. Da Zielinski ed Elmas, fino al sinistro di Raspadori: appena entrato indovina l’attimo per rimettere il Napoli in corsa per il titolo, l’aprile nero è solo un ricordo.

DAZN ha celebrato la vittoria del Napoli pubblicando il video del gol di Raspadori sui suoi canali social, accompagnato dalla citazione “Nun te preoccupa guaglio, ce sta Raspadori“, ma ha anche ricevuto critiche da alcuni tifosi per le troppe cronache faziose a favore della Juventus.

Molti i commenti dei tifosi azzurri che hanno anche bacchettato l’emittente in streaming per le tante, troppe cronache faziose, alla fine, quello che conta è che il Napoli si è dimostrata la squadra più forte d’Italia.