Davinson Sanchez e Galatasaray trattano il trasferimento a Como per 15 milioni di euro.

Davinson Sanchez: Negoziazioni in Corso tra Como e Galatasaray

ISTANBUL, Turchia – 14 marzo: Davinson Sanchez del Galatasaray reagisce durante la partita di Trendyol Super Lig tra Galatasaray SK e Rams Basaksehir FK allo Stadium di Rams Park il 14 marzo 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Secondo varie fonti, il club italiano Como è attualmente in trattative con Galatasaray per assicurarsi le prestazioni del difensore colombiano Davinson Sanchez. La società turca ha fissato un prezzo di partenza di 15 milioni di euro per il 30enne ex Tottenham.

Il noto esperto di trasferimenti belga Sacha Tavolieri ha riferito che i negoziati sono attualmente attivi e Sanchez sarebbe aperto a un trasferimento in Serie A, desideroso di lavorare sotto la guida dell’allenatore Cesc Fabregas. Non è la prima volta che il Como mostra interesse per il giocatore, essendo stato collegato a lui anche nella scorsa stagione.

Una Carriera in Crescita e Ambizioni Europee

Como ha vissuto una trasformazione notevole. Solo due anni fa, il club militava in Serie B e ora è riuscito a qualificarsi per la Champions League, oltre a raggiungere le semifinali della Coppa Italia in questa stagione. Questo rappresenta un salto di qualità straordinario e potrebbe rendere la squadra un’interessante destinazione per talenti come Sanchez.

A 30 anni, Sanchez ha già accumulato una notevole esperienza internazionale, avendo iniziato la sua carriera in Colombia prima di trasferirsi in Europa nel 2016. Ha giocato per l’Ajax e poi ha fatto il grande salto al Tottenham Hotspur, firmando per 42 milioni di euro nell’estate del 2017. Negli ultimi anni, il suo valore di mercato è diminuito, portandolo a trasferirsi a Galatasaray per soli 9,5 milioni di euro nel 2023.

Nella stagione attuale, Sanchez ha collezionato 45 presenze in competizioni ufficiali con il Galatasaray, segnando anche due gol. Attualmente, sta partecipando alla Coppa del Mondo con la nazionale colombiana, il che testimonia la sua importanza nel calcio internazionale.

Prospettive di Trasferimento e Futuro di Sanchez

Il difensore ha dimostrato di avere un ottimo potenziale per continuare a brillare nel panorama calcistico europeo. Il suo passaggio a Como, sotto la guida di Cesc Fabregas, potrebbe rappresentare un nuovo inizio, non solo per lui, ma anche per un club che sta cercando di affermarsi a livello internazionale.

Sanchez, dopo aver celebrato il suo trentesimo compleanno, si trova in una fase cruciale della sua carriera. La possibilità di giocare in un contesto competitivo come la Serie A, specialmente per un club in crescita come il Como, gli offre l’opportunità di rilanciarsi e dimostrare tutto il suo valore.

Le trattative continuano, e con un prezzo fissato a 15 milioni di euro, molti esperti di mercato stanno monitorando da vicino la situazione. Il futuro del calciatore colombiano potrebbe dipendere non solo dalla volontà del Galatasaray di cederlo, ma anche dall’interesse concreto del Como e dalla loro capacità di soddisfare le richieste economiche.

In base a queste dinamiche, il calciomercato sta diventando sempre più avvincente, e la saga di Davinson Sanchez suscita l’interesse di tifosi e analisti. Con la possibilità di giocare in un contesto così stimolante come la Serie A, il colombiano potrebbe intraprendere un nuovo viaggio che potrebbe segnare un capitolo importante nella sua carriera.

Fonti: Transfermarkt, UEFA, Galatasaray.

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