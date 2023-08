Damiani: “Cajuste? Troppo presto per giudicarlo. Spalletti ct scelta giusta”

L’agente Damiani frena su Cajuste: serve tempo. Promuove Garcia e la scelta di Spalletti come ct dell’Italia.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’agente Oscar Damiani, intervistato da Radio CRC, parla del nuovo acquisto del Napoli Giacomo Cajuste: “È ancora prematuro giudicarlo, ha bisogno di tempo per ambientarsi e non va caricato di troppe aspettative”. Promossa invece la scelta di Rudi Garcia come successore di Spalletti sulla panchina azzurra.

Damiani definisce inoltre Azione giusta quella della FIGC di puntare su Luciano Spalletti come ct dell’Italia: “La sua intelligenza e bravura sono una garanzia. La Nazionale negli ultimi anni ha fatto male, lui può riportarla in alto”.

Insomma, per l’esperto di calcio francese sia il Napoli che l’Italia hanno fatto le mosse giuste. Ora serve dare tempo a Cajuste per inserirsi al meglio e a Spalletti per tracciare la nuova era della Nazionale. Le premesse per vedere un Napoli ancora grande in Italia e un’Italia rinnovata ci sono tutte.