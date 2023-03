Dall’Inghilterra: “Il Tottenham vuole Spalletti al posto di Conte”

Il Tottenham vuole Luciano Spalletti. Il club inglese a fine stagione si separerà dal tecnico italiano Antonio Conte.

Fabio Paratici si è già messo sulle tracce di un nuovo allenatore e tra gli osservati speciali c’è Luciano Spalletti. Ad Antonio Conte è stata fatale l’uscita anticipata dalla Champions League. Il Tottenham è stato eliminato agli ottavi di finale dal Milan, una squadra che non veniva considerata irresistibile dalla dirigenza inglese. Non sono piaciute nemmeno le dichiarazioni di Conte nel post partita, che ha esaltato il Milan ed in qualche modo ha scaricato le responsabilità sulla squadra.

The Atletic: il Tottenham su Spalletti

Secondo The Athletic il presidente del Tottenham ha incaricato Fabio Paratici di trovare un nuovo allenatore per la sua squadra. L’ex dirigente della Juventus si sta già muovendo su più fronti per cercare un sostituto all’altezza. Uno dei principali candidati è Luis Enrique, ma ci sono anche altre soluzioni.

Una pista importante porta il Tottenham diritto da Spalletti. Il tecnico del Napoli ha dimostrato di poter essere competitivo in Serie A ed in Champions League, ha un appeal internazionale e questo lo rende molto gradito alla dirigenza inglese. Inoltre Spalletti sta riuscendo nell’impresa di riportare il Napoli alla vittoria dello scudetto dopo 33 anni da quello conquistato con Diego Armando Maradona in campo.

Il Napoli però vuole blindare Spalletti, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha assicurato che il tecnico toscano resterà sulla panchina azzurra anche per il 2024. L’appuntamento per parlarne è previsto a fine stagione.