Dalla Turchia: “Kim Min-Jae saluta il Fenerbahce. Oltre al Napoli corte spietata del…

CALCIOMERCATO NAPOLI. KIM MIN JAE-NAPOLI. Il difensore sudcoreano Kim Min-Jae è uno dei nomi papabili per sostituire Kalidou Koulibaly, oramai in procinto di firmare con il Chelsea. Ancora non è detto se il calciatore firmerà per il Napoli ma nel frattempo dalla Turchia di una cosa sono certi: Kim-Min Jae sta per salutare il Fenerbahçe. Secondo quanto si legge sul sito turco Sabah Spor, la società potrebbe annunciare proprio oggi la cessione del 25enne che piace non solo al Napoli ma anche al Rennes che sta facendo una corte spietata. Nelle prossime ore si scoprirà probabilmente quale sarà la squadra. Già ieri ci sono stati indizi sull’addio, con Kim che aveva saltato l’allenamento della sua squadra. Sarà il Napoli la sua nuova destinazione?