Dalla Spagna sicuri: “Gabri Veiga al Napoli, si chiude”

Il Napoli è pronto ad acquistare Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo, ne è convinto As prestigioso quotidiano sportivo.

Notizie Calcio Napoli – Piotr Zielinski parte titolare in Napoli-Apollon con Garcia che sta provando la formazione che sfida il Frosinone. Il polacco ha rifiutato le avance della Saudi Pro League. Nonostante tutto Aurelio De Laurentiis sta per chiudere anche l’acquisto di Gabri Veiga, che arriverebbe dopo l’entrata di Cajuste, altro centrocampista, che sarebbe il sostituto di Anguissa.

Dalla Spagna, il prestigioso As fa sapere che siamo praticamente agli ultimi dettagli. Gabri Veiga ha già trovato l’accordo col Napoli, mentre la SSCN sta trattando con il Celta Vigo, ma manca veramente poco per l’intesa. Il Napoli non pagherà l’intera clausola di Gabri Veiga, ma andrà molto vicino ai 40 milioni di euro chiesti dagli spagnolo. C’è la volontà di Gabri Veiga di venire a Napoli e questo fa una grande differenza, ma c’è anche la volontà di De Laurentiis di chiudere l’affare.

Un calciomercato esplosivo quello del Napoli, soprattutto se si tiene conto che il club partenopeo ha deciso anche di non cedere Victor Osimhen. L’attaccante, come ha detto De Laurentiis, resterà a Napoli anche nella prossima stagione.