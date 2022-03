Dalla Spagna – Il Napoli punta Riqui Puig

Calciomercato Napoli, dalla Spagna fanno sapere che gli azzurri seguono Riqui Puig, centrocampista di 22 anni del Barcellona. Il giocatore è un prodotto della Cantera blaugrana ed ha già messo a referto 13 presenze con la squadra ora allenata da Xavi. Il centrocampista però, ha un contratto in scadenza nel 2023 e pare che il Barça non abbia intenzione di rinnovargli il contratto.

Sulle tracce di Riqui Puig c’è il Napoli di Aurelio De Laurentiis, questo fa sapere il portale spagnolo todofichajes.net. Il centrocampista ha buone doti tecniche e piace anche ad altri club spagnoli. Cristiano Giuntoli, scrivono in Spagna, lo sta seguendo anche perché il costo del suo cartellino non è così alto. Il Barcellona lascerebbe partire Riqui Puig per circa 10 milioni di euro. Gli azzurri sempre a centrocampo seguono Tameze, che si sta mettendo in mostra col Verona. Intanto dall’Inghilterra confermano quanto la nostra redazione aveva scritto qualche settimana fa: Fabian Ruiz piace all’Arsenal ed attualmente il club inglese è uno dei più vicini a prendere il calciatore, anche se i giochi non sono ancora fatti. De Laurentiis spera che si scateni un’asta, anche perché sembra più che probabile un suo addio a fine stagione, attenti anche a Real Madrid e Barcellona.