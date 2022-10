Dalla Georgia a Roma per tifare Napoli, nel nome di Kvaratskhelia – FOTO

Kvicha Kvaratskheia unisce Italia e Georgia come non mai, una delegazione di tifosi seguirà gli azzurri durante Roma-Napoli.

Oramai l’attaccante del Napoli è un giocatore che ha fatto innamorare gli appassionati di calcio. Ma Kvaratskhelia è anche l’orgoglio della Georgia, La comunità georgiana in Italia è già molto folta, ma c’è chi addirittura ha deciso di partire dalla Georgia per assistere a Roma-Napoli.

Una sfida importantissima per la classifica di Serie A, anche se viene aizzata dai tifosi della Roma che urlano slogan contro gli azzurri. Ma all’esterno dello stadio Olimpico c’erano anche tanti tifosi georgiani che hanno deciso di arrivare in Italia per godersi la sfida tra Roma e Napoli e ovviamente tifare per Kvaratskhelia e per gli azzurri.