Da Milano, Inter i tifosi ora ci credono più che mai

Il Napoli che perde con la Lazio fa sperare i tifosi dell’Inter che vogliono la vittoria col Lecce e la clamorosa rimonta in Serie A.

Oggi l’Inter gioca contro il Lecce allo stadio San Siro. Una partita che sulla carta è ampiamente alla portata della squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta con il Bologna.

I nerazzurri hanno assolutamente bisogno di punti, anche perché la vittoria della Lazio contro il Napoli ha portato gli uomini di Sarri al secondo posto momentaneo. Ma i tifosi dell’Inter ora ci credono più che mai e dopo aver esultato per la vittoria della Lazio, ora sognano la clamorosa rimonta sul Napoli.

Dopo la vittoria della Lazio i supporters nerazzurri sono stati caricati da nuova energia. Si è diffuso sui social un sentimento comune per il quale ora il Napoli sicuramente farà un filotto di sconfitte. Va considerato che la squadra di Spalletti ha ancora un ampio margine di vantaggio, e non si capisce per quale motivo dovrebbe crollare improvvisamente.

Ma da Milano sono certi che anche l’Atalanta farà soffrire il Napoli, imponendogli almeno il pareggio. “Scendete con i piedi per terra” ha scritto un tifoso dell’Inter dopo la sconfitta con la Lazio, mentre un altro aggiunto: “Vi credevate imbattibili, ed invece siete umani come gli altri“.

Va ricordato che i tifosi di Milan, Inter, Juve e Roma attendono questo tracollo del Napoli dalla pausa per il Mondiale. La squadra di Spalletti doveva crollare già a gennaio, poi a febbraio, ora tutti sperano che accada a marzo.