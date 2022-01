Curiosità: Tuanzebe, il Guinnes ad Hungry Hungry Hippos

Il Napoli è sempre più vicino a Tuanzebe, il difensore oltre al calcio è entrato nei Guinness World Records per il gioco Hungry Hungry Hippos. Una curiosità particolare quella che riguarda il difensore del Manchester United, pronto a trasferirsi al Napoli. Tuanzebe è entrato nel Guinnes dei primati per essere stato protagonista della partita più veloce di sempre ad Hungry Hungry Hippos, con il tempo di 17.36 secondi. Il record è stato stabilito nel 2018 durante una tournée del Manchester United negli USA.

Cos’è Hungry Hungry Hippos

Il gioco di cui è primatista Tuanzebe è in circolazione da tanti anni. Si tratta di nutrire delle biglie il proprio ippopotamo nel più breve tempo possibile e più velocemente degli altri sfidanti. Sicuramente una curiosità che appartiene a Tuanzebe, lanciato da Josè Mourinho nel Manchester United a soli 19 anni.

Luciano Spalletti ora aspetta di poter avere presto il nuovo giocatore. Il difensore andrà ad arricchire la rosa del Napoli. Il calciatore arriva in prestito dal Manchester United. La società sta cercando di inserire il diritto di riscatto all’interno della trattativa. I Red Devils credono molto nel giocatore e non vorrebbero inserire questa opzione. In ogni caso le due società hanno la volontà di chiudere l’affare.