Cucci: “I tifosi devono ringraziare De Laurentiis, ha creato un Napoli protagonista”

“Tifosi, ringraziate De Laurentiis per aver creato un Napoli protagonista” Italo cucci dalle pagine del Corriere Dello Sport, risponde ad un tifoso azzurro che aveva criticato aspramente il presidente del Napoli.

“Ringraziate De Laurentiis per aver creato un Napoli sempre protagonista anche se gli manca sempre una lira (alla squadra, non al padrone) per fare un milione“.

“Colpevoli anche i tifosi eternamente scontenti, ma criticali quanto vuoi, questo sono, almeno da quando hanno toccato il cielo con Diego. Li ricordo entusiasti di Jeppson, di Vinicio, di Sivori, di Altafini (primo tempo) senza mai vincere nulla. Oggi la Forza del Destino (in cui il credo) li condanna a subire perdite proprio nello stadio a lui dedicato. Perché non credere, invece, a quel piccolo margine positivo che resta?”, ha concluso Cucci sul Corriere dello Sport.