Cuadrado all’Inter, l’ironia di un tifoso del Napoli: “Non vede l’ora di ‘tuffarsi’ in questa nuova avventura”

Juan Cuadrado lascia la Juventus e passa all’Inter: spunta un commento di un tifoso del Napoli che è diventato virale.

Nell’ambito del calciomercato estivo, l’Inter ha annunciato un colpo a sorpresa, facendo leva sulle tensioni tra il club nerazzurro e la Juventus dopo le voci su un possibile trasferimento di Lukaku. Marotta e Ausilio hanno ufficializzato l’arrivo di Juan Cuadrado, esterno colombiano che ha vestito la maglia bianconera per otto stagioni consecutive. La mossa si è concretizzata a parametro zero, e il giocatore firmerà un contratto annuale fino al 30 giugno 2024, percependo un salario di 2,5 milioni di euro. Le visite mediche e la firma del contratto sono previste nei prossimi giorni.

L’Inter, che punta a realizzare consistenti plusvalenze con la cessione di Onana, continua a operare sul mercato con una strategia low cost. Dopo aver ingaggiato numerosi giocatori a parametro zero, come il portiere menzionato, De Vrij, Calhanoglu, Dzeko, Mkhitaryan negli anni precedenti e Thuram durante questa sessione estiva, il club nerazzurro ora si affida all’esperienza del colombiano, ex calciatore anche della Fiorentina. Cuadrado ha rifiutato un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita, dimostrando il suo desiderio di continuare a competere nel calcio di alto livello.

Nel frattempo, sui social media, sta spopolando una battuta condivisa da un tifoso del Napoli. Il commento divertente recita: “Hai sentito cosa ha detto Cuadrado dopo aver firmato con l’Inter? Non vede l’ora di tuffarsi in questa nuova avventura”. Con questa frase, si fa riferimento alle occasionali simulazioni in campo del giocatore colombiano durante il suo periodo alla Juventus.