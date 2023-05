Caso Juve, Cruciani: “Porcheria inaudita, valanga di m***a contro i bianconeri. Servono misure estreme contro la UEFA”

Giuseppe Cruciani, intervenuto ai microfoni di Juventibus con Massimo Zampini, si è soffermato sulla sanzione inflitta alla Juventus.

“Parlando con qualsiasi persona sincera, onesta e razionale su quanto sta accadendo da ottobre e novembre in poi (…) ogni operatore del mondo del calcio che non sia fazioso, anche quelli delle squadre avversarie, ti dice che questa operazione della Giustizia Sportiva sulle plusvalenze è una porcheria senza precedenti. Te lo dicono tutti, comprese le persone che lavorano nella Federazione. Si è creata una condizione perfetta per la tempesta perfetta, quindi è difficile tornare indietro. Quando per due mesi hai diffuso pezzi di intercettazioni, estratti di verbali, dipingendo il sistema della Juve e Paratici come una sorta di mostro a tre teste che vuole danneggiare le squadre avversarie e che fa il gioco delle altre squadre. Dipingere questa mostruosa immagine a tre teste è difficile da superare (…). Chiunque tu incontri ti dice che la Giustizia Sportiva, in questo caso, è una vergogna. La maggior responsabilità della Juve è quella di non aver fatto nulla per riformare una Giustizia Sportiva che presenta provvedimenti privi di validità giuridica ma politica.”

“La Giustizia Sportiva, a meno che non ci siano prove conclamate di illeciti o corruzione, deve attendere il giudizio della Giustizia Ordinaria. Non è il caso di questo tipo di sanzioni basate su valori presi da Transfermarkt…”

SANZIONE JUVENTUS, CRUCIANI: “BIANCONERI DEVONO PRENDERE DECISIONE DRASTICHA”

Secondo Cruciani, la Juventus dovrebbe adottare misure estreme anche nei confronti dell’UEFA, come quella di non iscriversi al prossimo campionato di Serie A:

“A mio parere, se la Juventus vuole preservare un briciolo di dignità rispetto alla valanga di critiche che le sono state rivolte, dovrebbe prendere una decisione drastica, anche se anti-economica. Certamente non può rimanere inerte, altrimenti accetterebbe come un dato di fatto quello che è successo, come se avesse commesso colpe contabili che non hanno una proporzionalità rispetto alla sanzione. Secondo me, l’unica mossa forte che potrebbe fare è minacciare l’uscita dal campionato italiano. La Juventus dispone di un’arma che finora non è stata sufficientemente sfruttata, anche se comporta danni economici e forse la perdita del titolo sportivo. È un’arma che deve essere messa sul tavolo (…). È una mossa forte, ma dal punto di vista della minaccia, deve essere presa in considerazione.”

“Se la Juventus non farà così, sia difronte a uno scenario già prefigurato ovvero quello della Juventus esclusa dalle coppe europee, con sanzioni economiche e giocatori che se ne vanno (…). Se vale il potere dell’Uefa, media ecc. a quel punto fai valere il potere di essere un player fondamentale per il calcio italiano e tu calcio italiano arrivi non a darmi una multa perché ho fatto delle cazzate, perché ho fatto i bilanci ecc. ma a considerarmi sleale dal punto di vista sportivo, ovvero ad avere falsato una competizione allora io mi incazzo e ti dico ‘a questa competizione non partecipo (…). Qualcuno prima o poi deve parlare, alla UEFA se ne fottono (…). La Juve trattare con l’Uefa e dire ‘la chiudiamo con questo anno di esclusione dalle coppe, ma non ci dovete rompere il cazzo l’anno prossimo’. È una porcheria, però almeno c’è una base”.