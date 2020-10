Cruciani contro Spadafora. il giornalista di Radio 24 critica le parole del ministro dello Sport su Cristiano Ronaldo.

Cruciani attacca il ministro Spadafora. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, sul “caso” Ronaldo, risultato positivo al Coronavirus nel ritiro della sua Nazionale e tornato in Italia con un volo privato disse: “Se non ci sono state specifiche autorizzazioni dalle Autorità, tornando dal Portogallo, Ronaldo ha violato il protocollo anti-Covid“.

Queste parole hanno suscitato l’ira del conduttore Juventino e anti-Napoletano Giuseppe Cruciani. Dai microfoni di Radio 24, Cruciani ha criticato le parole di Spadafora:

“Abbiamo un Ministro dello Sport che parla di Cristiano Ronaldo, un signore che si chiama Spadafora va a dire che ha violato il protocollo. Voglio dire solo una cosa: ma che cavolo ne sai tu? Perché parli di cose che non sai?”.

Nel suo acceso intervento Cruciani su Spadafora ha poi aggiunto: “Perché, caro ministro, vai a parlare proprio di Cristiano Ronaldo? Se qualcuno ha violato qualcosa saranno altri ad intervenire. Ha viaggiato da solo, è ricco è va dove cavolo vuole lui! Parla di Ronaldo da tifoso del Napoli! Non sa nulla nemmeno lui! La sua è solo una sua ipotesi!“.

Secondo il ministro, Cristiano Ronaldo è colpevole di avere lasciato in anticipo la bolla della Juventus per raggiungere la propria nazionale. Questa dichiarazione, legittima, ha scatenato l’ira del giullare di corte, quel Cruciani che dal suo pulpito radiofonico, viene pagato per spalare merda su tutti quelli che non la pensano come lui.