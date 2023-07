Cruciani difende la Juve: “Trattata come un delinquente qualunque “

Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, esplode in diretta contro l’esclusione della Juventus dalle coppe europee.

Nella recente puntata di Juventibus Live, in onda su Twitch, il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha espresso il suo profondo dissenso sull’esclusione della Juventus dalle coppe europee, paragonando il trattamento riservato al club a quello di un “delinquente qualunque.”

La Dichiarazione di Cruciani

“Hanno dato alla Juventus 20 milioni con la condizionale come a un delinquente qualunque, più l’esclusione dalla Conference League che è una coppa. Purtroppo la giustizia italiana e Ceferin hanno prodotto quello che è sotto gli occhi di tutti,” ha dichiarato Cruciani.

La perdita economica sostenuta dalla Juve è stata notevole, con un calcolo che supera i 100 milioni di euro, inclusa la perdita della possibilità di partecipare al Mondiale per Club.

Il conduttore de La Zanzara ha continuato lo sfogo, sottolineando le ripercussioni negative sull’attuale mercato della Juventus: “Infatti stiamo vedendo questo mercato asfittico della Juventus, praticamente inesistente. Forse hai salvato le ambizioni della prossima stagione, ma a che prezzo? Forse non ne hai sacrificate una di stagione, ma ne hai sacrificate 3-4”.

Una Critica al Giudizio Popolare

Cruciani ha chiuso con una polemica contro coloro che ritengono che la Juventus sia stata fortunata ad evitare la Serie B, definendo tali opinioni come quelle di “imbecilli.” Ha ribadito che l’esclusione dalle coppe è stata un “danno molto grosso.”

Come al solito Cruciani ha dimenticato di dire che la Juve non solo è stata giudiciata colpevole, ma in relazione al reato commesso la pena inflitta è più che lieve.