Crollo Juventus, Alvino ironico: “Senza coppe sei la favorita in campionato…”

Il giornalista Carlo Alvino si è soffermato sulla sconfitta della Juventus, suscitando reazioni accese tra i tifosi juventini e napoletani.

Una giornata deludente per la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è stata sconfitta con un sorprendente risultato di 4-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La Vecchia Signora ha perso così l’opportunità di balzare momentaneamente in testa alla classifica di Serie A, con il Sassuolo che ha dimostrato di essere una squadra formidabile.

La partita è stata caratterizzata da alcuni errori sorprendenti da parte della Juventus. Nel primo tempo, il portiere Szczesny ha commesso un grave errore, permettendo a Laurentiè del Sassuolo di segnare la rete del vantaggio. Inoltre, nei secondi finali, Gatti della Juventus ha segnato un autogol clamoroso, aggravando la situazione.

Carlo Alvino, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato questa sconfitta sulle piattaforme social, facendo delle osservazioni pungenti. Nel suo commento, Alvino ha ironicamente sottolineato che senza la competizione europea, la Juventus era considerata favorita in campionato, ma il Sassuolo ha dimostrato il contrario. Queste parole hanno suscitato reazioni accese tra i tifosi juventini, che avevano visto la squadra di Allegri come una delle favorite per la vittoria del campionato: “Senza coppe europee in campionato sei favorito… il Sassuolo conferma!”.

Su piattaforme social come Twitter e Facebook, sono scoppiate discussioni accese tra i tifosi della Juventus e i sostenitori del Napoli, che hanno ribattuto alle osservazioni di Alvino. Molti hanno sottolineato le sfide che il Napoli sta affrontando in difesa, rendendo la rivalità tra le due squadre ancora più intensa.