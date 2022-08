Cristiano Ronaldo, ancora panchina con il Manchester United: CR7 sempre più scontento

CALCIOMERCATO NAPOLI. CRISTIANO RONALDO-NAPOLI. Cristiano Ronaldo parte ancora dalla panchina con il Manchester United. Il numero 7 portoghese non è stato inserito tra i primi undici da parte del tecnico olandese Ten Hag che gli ha preferito in attacco Marcus Rashford, Jadon Sancho ed Anthony Elanga, nel delicato anticipo del St’s Mary Stadium contro il Southampton iniziata alle 13.30. Dopo le due sconfitte contro Brighton e Brentford, i Red Devils si sono sbloccati in campionato lunedì scorso, nel Monday Night contro il Liverpool, ed ora intendono continuare a vincere. Ed almeno per la prima parte della gara, lo United può fare a meno di un Cristiano Ronaldo visibilmente scontento che, tramite Jorge Mendes, pare abbia dato l’ok per il trasferimento al Napoli od al Milan.

La trattativa di uno scambio tra Osimhen e CR7 ed oltre 100 milioni sembra fantamercato ed invece non lo è. Il procuratore portoghese ha ricevuto dall’ex Pallone d’oro la richiesta di voler giocare a tutti i costi la Champions League, per cui Napoli e Milan sono due soluzioni che lo allettano. Se poi si aggiunge il fatto che oramai in Premier League fa fatica e non riesce più a rendersi pericoloso come un tempo, il suo spazio nei quadri titolari di Ten Hag si abbassa e quindi lo obbliga a guardarsi attorno.